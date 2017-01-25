Fenerbahçe – Amedspor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Amedspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe evinde Amedspor’ ağırlıyor.

Gruptan 2. olarak çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, kupadan elenen Amed Sportirf’i yenerek taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor. Kupada henüz galibiyeti olmayan 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan Amedspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanından alacağı 3 puanla grubu galibiyetle bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin 11’i: Fabiano, Savaş, Yigithan, Kadir, İsmail, Caner, Salih, Samed, Karavaev, Stoch, Van Persie.

Amedspor’un 11’i: Kazım, Berat, Bertuğ, Bartu, Şahin, Şevket, Erhan, Hakan, Ercüment, Yusuf, Deniz Naki.