Fenerbahçe’de 10 numara alarmı!

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, “Zirve yarışında varız ama iyi vekaliteli bir orta saha oyuncusu transfer etmeliyiz” diye rapor verdi. Fenerbahçe, Hernanes için Juventus’la masaya oturdu.

Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe'de gündem 10 numara transferi. Teknik Direktör Dirk Advocaat, yöneticilerle bir araya geldi ve transfer çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hollandalı teknik adam, “Kaliteli bir 10 numara transferi bizim hızımızı arttırır ve şampiyonluğa ulaşırız” ifadesini kullandı. Bunun üzerine yönetim, Juventus'ta forma giyen Hernanes ile ilgili görüşmeleri hızlandırdı.

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İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus ile Brezilyalı yıldızın transferi için görüştüğünü doğruladı. Sarı-lacivertliler, 1 hafta içerisinde 10 numara transferini bitirmeyi amaçlıyor. Hernanes'in Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakması üzerine Kanarya, oyuncuyu kiralamak istiyor. Fener yönetiminin, Sambacı'ya yarım sezon 1.4 milyon Euro, gelecek sezon için de 2 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenildi.