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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:00
GALATASARAY
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Galatasaray Akhisar hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
16:1525 Ocak 2017
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Galatasaray Akhisar hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı… Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan idmanda dün akşam  24Erzincanspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda 5’e 2 pas çalışması ve üç takımlı top kapma çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise 6’ya 6 çift kale maçla antrenman sona erdi. Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 14.00'te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Etiketler
akhisar belediyespor Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray spor toto süper lig
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