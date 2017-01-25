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29 Ocak 2017 16:00
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Gaziantepspor Thiam Khaly’i kadrosuna kattı

Gaziantepspor, transfer döneminin son günlerinde anlaşmaya vardığı Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
11:4725 Ocak 2017
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Gaziantepspor Thiam Khaly’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Macaristan’ın MTK Budapest takımında forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly’i renklerine bağladı. Orta saha oyuncusu olan Khaly’i ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Gaziantepspor resmi internet sitesinden de duyurulan transfer ile ilgili, “Kulübümüz, son olarak Macarista'nın MTK Budapest kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine bağladı. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam'a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
Gaziantepspor spor toto süper lig Thiam Khaly
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