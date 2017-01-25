Geleceğe yatırım mı yıldıza yatırım mı?

Alexander Isak… 1999 doğumlu, Eritre asıllı İsveçli futbolcu. Boyu 1.90 metre. Oyun konsolu müdavimlerinin yakından tanıdığı ama iki gün önce attığı imzayla adını herkese duyuran hücum oyuncusu. AIK Solna'dan Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman ekibi, onun için 8.6 milyon Euro saydı…

Dortmund bu sezon 9 yeni oyuncu aldı. Gelenler arasında 1990'dan daha önce doğan yok. Hadi tanıdık isimden başlayalım. Emre Mor 1999 doğumlu. Ousmane Dembele de. Mikel Merino 1996'da, Raphael Guerreiro 1993'te dünyaya gelmiş. Bayern'den dönen Mario Götze 1992, Marc Bartra 1991, Andre Schürrle ile Sebastian Rode ise 1990'lı.

Yaş ortalaması 22.1 olan bu 9 oyuncu için kulübün kasasından çıkan bonservis miktarı 121.1 milyon Euro.

Bu sezon başında yaş ortalaması 25.7 olan 5 futbolcudan toplam 111 milyon Euro bonservis geliri elde etmişler. Hemen iki örnek vereyim: 2009'da Bayern'den 4.2 milyon Euro'ya aldıkları Hummels'i aynı takıma 35 milyon Euro'ya satmışlar. 2011'de Nürnberg'e İlkay için 5.5 milyon Euro ödemişler, bu sezon başında Manchester City'ye 27 milyon Euro'ya İlkay'ı göndermişler.

Yukarıda saydığım 9 yeni transferin yanı sıra alt yapısından çıkardığı 1998 doğumlu kanat oyuncusu Pulusic, sağ bek Passlack, 2015'te 2.5 milyon Euro'ya 1860 Münih'ten aldıkları 1995'li ön libero Weigl'ı da unutmayalım.

Sizce bu gençlerden Dortmund kaç para kazanır?

1988 doğumlu Nuri'ye, 17 yaşındayken Bundesliga'da 23 maçta forma veren kulübün yine Dortmund olduğunu hatırlatayım.

Transfer dönemindeyiz. Bizim kulüplerimiz ne yapıyor? Yeni Alex, yeni Gomez, yeni Melo arayıp duruyor. Çünkü bizim sistemimiz yıldız futbolcular üzerine kurulu. İsim yapmış oyuncu transferinin başarı getireceğine inanılıyor. Süper Lig'e bir bakın, Bruma dışında yüksek bonservisle transfer olacak kaç futbolcu var? A