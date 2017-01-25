Göztepe’nin durumu geçen seneyi hatırlattı

Türkiye 1'inci Ligi'nde devre arasına 31 puanla lider girmesine rağmen ikinci yarıda evinde çıktığı ilk 2 karşılaşmada 5 puan birden kaybederek 4'üncü sıraya gerileyen Göztepe'nin durumu, geçen sezon yaşadığı kabusu hatırlattı.

Göztepe, 2015-16’da 16’ncı haftadan sonra adeta çöküşe geçerek sadece 4 puan farkla kümede kalabildi. O dönemde 16 maç sonunda 26 puanla Süper Lig potasının yalnızca 2 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan Göztepe, ardından oynadığı 2 mübasakada yine 5 puan kaybetti, bir daha da çıkış yakalayamadı. Kardemir Karabükspor’a 17’nci haftada 3-2 yenilip, 18’inci haftada da Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu sezon da Denizlispor’a 4-2 mağlup oldu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında ise 2-2’lik eşitliği bozamadı.İkinci yarıya kötü başladıklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyleyerek taraftarının yüreğine su serpti. Geçen sezon oluşan istatistiğin kesinlikle yaşanmayacağını dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:

“Hesapta olmayan 5 puan kaybettik. Ancak zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Futbolun içinde düşüşler olacak. Önemli olan hatalardan ders alıp yolumuzdan sapmamak. Yeniden kazanacağımıza eminim, taraftar bizden desteğini esirgemesin.”

Pazar günü İzmir derbisinde Altınordu’ya konuk olacak olan Göztepe’de kart cezalısı Tayfur’un yerine kanatta yeni transfer Kobakhidze’nin görev yapması bekleniyor.

KUPADA RAKİP YENİ AMASYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda en son Sivasspor’a evinde 2-0 yenilerek üst tur şansını kaçıran Göztepe, yarın 6’ncı hafta müsabakasında puanı bulunmayan Yeni Amasyaspor’a konuk olacak. 12 Haziran Stadı’nda Özkan Çeliker’in düdük çalacağı karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. Formalite maçına çıkacak olan Göztepe’de 1’inci Lig’deki Elazığspor maçı sonrası tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Okan Buruk, saha kenarındaki yerini alamayacak.