Hikmet Karaman: Cumartesi günkü maç daha önemli

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı dağerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Maçın en önemli kritiği. 3-0 dan 3-2 yapıyorsak, sonrada tempo yükseltip bariz pozisyonlar üretiyorsak bunu 0-0 dan da yapabilmemiz gerekirdi. Cumartesi oynayacağımız maç bu maçtan çok daha önemli. Amacımız kupayı burada oynamaktı. Maalesef liderliği rakibe verdik. Yarınki maçın sonucuna bakacağız. Hayırlısı olsun“ dedi.

Özdeş: “Lider kapattığımız için mutluyuz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise lider kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Maçı 3-2 kazanıp grubu lider tamamladığımız için mutluyum. Çaykur Rizespor’un üç gün sonra çok önemli maçı var ve rotasyon yaptı. Biz de hafta başı çok yorucu bir maç oynadık ve değişiklikler yaptık. Oyun olarak ikinci yarıyı daha iyi oynadık. Maç içerisinde 3-0’ı bulduktan sonra skoru korumaya gittik. Rakibimiz 3-2’yi yakalayınca daha iyi savunma yaptık. Rakibimiz oyunu çevirebilmek için çok iyi oyun ortaya koydu. Son bölümler oldukça zevkli geçti” dedi.