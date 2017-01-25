Rıdvan Dilmen ‘Evet’ kampanyası başlattı! Pası Arda Turan’a attı

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, partili cumhurbaşkanlığı için 'Evet' kampanyası başlattı. Twitter'da paylaştığı videoda Barcelona forması giyen Arda Turan'a 'pas' attı! Tepkiler çığ gibi büyüdü.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter’da ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyası başlattı. Dilmen birkaç gün önce açtığı Twitter hesabından video yayınlayarak, Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’a pas attı!

Twitter’da bir video yayınlayan Dilmen, “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” dedi. Dilmen, A Milli Takım’ın yıldızı Arda Turan’a seslenerek, “Sevgili Arda sen de var mısın?” diye sordu.

Arda’nın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da başkanlık sistemini getirecek olan kampanyaya destek oldu.

Dilmen'e cevap veren Arda Turan “Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım” diyen Arda, “Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arda’nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” sözleriyle şarkıcı Murat Boz’a seslendi.

TWITTER’DA BÜYÜK TEPKİ

Rıdvan Dilmen’in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter’da büyük ses getirdi, tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk videoyu çeken Dilmen’in Türkiye Futbol Federasyon başkanlığa gözkırptığı yorumları yazılırken, milli futbolcular Arda Turan ile Burak Yılmaz’a büyük tepki oluştu.

TFF Başkanlığı için adı geçen Rıdvan Dilmen ‘Evet’ kampanyası başlatmış!Mustafa Kemal’in askeriyiz diye bağıran taraftarlardan alır desteği! — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 24 Ocak 2017

Şeytana uyma “hayır” de. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 24 Ocak 2017

SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen TFF Başkanı adaylığını KAP’a bildirdi. — Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) 24 Ocak 2017

İçinde ne yazdığını dahi bilmeden “bende varım” videosu çekip Saraya yalakalık yapan futbolcu bozuntularını tanıyın. Görün! Satılmışlar! — Eren Erdem (@erenerdemnet) 24 Ocak 2017

Survivor’a adam mı seçiyorsun, ice bucket challenge mı oynuyorsun? Bir devletin 93 senelik rejimi değişiyor, farkında mısın? @ArdaTuran — M.Yasin Çakmak (@NajaLegionis) 24 Ocak 2017

Sevgili Rıdvan Dilmen, seni Nazilli Lisesi'nden tanıyorum. Gönüllerde kurduğun tahtı bir koltuk için yıkma.#ŞeytanaUymaHayırDE — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 24 Ocak 2017

Kampanya boyunca HAYIR çığ gibi büyüyecek… Çünkü su gibi saf bir gerçeğe dayanıyor… Kula kulluk edilmez diyor… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 24 Ocak 2017