Dilmen’in kampanyasına taraftar grupları katıldı… Ama biraz farklı

Rıdvan Dilmen, partili cumhurbaşkanlığı için 'Evet' kampanyası başlattı. Twitter'da paylaştığı videoda Barcelona forması giyen Arda Turan'a 'pas' atmıştı. Taraftar grupları da bunun üzerine sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlandı...

Rıdvan Dilmen, partili cumhurbaşkanlığı için ‘Evet’ kampanyası başlattı. Twitter’da paylaştığı videoda Barcelona forması giyen Arda Turan’a ‘pas’ atmıştı. Taraftar grupları da bunun üzerine sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlandı…

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Sol Açık, Twitter hesabından, “Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için hayır diyoruz” ifadelerini kullanarak Galatasaray taraftar grubu olan Tekyumruk’a mention attı. Sarı kırmızılı taraftar grubu da bu iletiyi kendi sayfasında retweet yaptı ve Beşiktaş’ın taraftar grubu olan Beleştepe’ye Sol Açık’ın kullandığı mesajın aynısı mention olarak yolladı.

İşte sosyal medyada paylaşılan ifadeler: