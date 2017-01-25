Selçuk Dereli’den ‘evet’ kampasına ‘hayır’ cevabı

Eski hakem ve Sözcü Gazetesi yazarı Selçuk Dereli, Rıdvan Dilmen'in başlattığı, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın da destek olduğu 'evet' kampanyasına 'hayır' cevabı verdi.

Eski hakem ve Sözcü Gazetesi yazarı Selçuk Dereli, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ve spor camiasından da destek bulan ‘evet’ kampanyasına karşı sporculara seslendi ve “Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor” uyarısında bulundu.

Kişisisel Twitter hesabından paylaşım yapan eski hakem, “Nasıl ki bir futbol kulübü üyesine hakem olma hakkı verilmiyorsa, partili ve taraflı bir başkan da bu ülkeye HAKEM olamaz” dedi.

SPORCU KARDEŞLERİME SESLENİYORUM

Bir de video paylaşan Dereli, “Sporcu kardeşlerime seslenmek istiyorum.Değerli arkadaşlar, söz konusu vatan olduğunda hatalı ve faullü haraketlerden uzak durmak gerekir. Şu anda Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor. Siz de ülkemizi bu duruma götürmek isteyenlerden olmayın. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürkümüze sahip çıkın. Bölünmeye karşı elbette başkanlığa ‘HAYIR’ diyoruz” ifadelerini kullandı.