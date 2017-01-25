Suat Kaya: Lige döndük

Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, kupaya veda ettiklerini hatırlatarak, “Lige döndük. Lige iyi başladık, iyi devam ediyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nu lider tamamlamayı daha önce garantileyen Gençlerbirliği'ni konuk eden Menemen Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, “Grubumuzda her şey belli olmuştu zaten. Seyircimiz hafta ortası olmasına rağmen buraya geldi ve eğlenerek evlerine dönüyor. Onları mutlu edecek skoru elde ettik. Kupada yoluna devam eden takımlara başarılar diliyoruz. Ligde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Devre arasında takıma yaptıkları takviyelerin meyvelerini ilerleyen haftalarda alacaklarını kaydeden Kaya, “Bizim için lig iyi başladı, iyi gidiyor” diye konuştu.