Trabzonspor prestij maçına çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor rakibiyle prestij maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda mücadele eden ve oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan bordo-mavililer grupta son maçını Atiker Konyaspor ile oynayacak. Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor’un 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, rakibiyle sahasında formalite maçı oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon da erken veda eden Karadeniz ekibi, sadece Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek.

Yabancı oyuncu sayısı yerli sayısını geçti

Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega’yı kadrosuna katan Trabzonspor’da yabancı oyuncu sayısı 14 yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14 oyuncu sınırlamasını dolduran bordo-mavililerde ise kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile birlikte yerli oyuncu sayısı 12 oldu. Trabzonspor kadrosunda Akakpo, Castillo, Mas, Pereira, Onazi, Bero, Durica, Suk, N’Doye, Esteban, Ibanez, Sheydaev, Medjani ve Rodallega’yı bulunduruyor. Trabzonspor’un bir başka yabancı transferi gerçekleştirebilmesi için yabancı oyuncu kontenjanında yer açması gerekecek.

Bordo-mavililerde Onur, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdilkader Ömür, Uğur Demirok, Okay, Olcay Şahan ve kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile birlikte yerli oyuncu sayısı 12 oldu.

Akhisar Belediyespor’dan Trabzonspor’a gelen transferler

Trabzonspor bugüne kadar Akhisar Belediyespor’dan 3 oyuncu transferi gerçekleştirdi. İlk olarak Uğur Demirok’u bu kulüpten transfer eden Trabzonspor, Kadir Keleş’i bedelsiz olarak vermişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Güray Vural’ı transfer eden Karadeniz ekibi, Soner ve Alper Uludağ’ı Akhisar Belediyespor’a bedelsiz verdi. Son olarak Ege kulübünden Rodallega’yı kadrosuna katan Trabzonspor, bu oyuncuya karşılık Mustafa Yumlu’yu verdi. Karedeniz ekibi söz konusu transferleri para ve futbolcu verme karşılığında yaptı.