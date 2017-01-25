Türkiye’de futbolun çirkin yüzü… Aileleri ayağa kaldıran görüntüler

Türkiye'de kulüplerin altyapıya yeterince yatırım yapmadığı uzun zamandır tartışılıyor. Ancak aileleri ayağa kaldıran görüntüler, sadece tesis değil genç futbolcuları yetiştirecek eğitmenlerin de ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye’de en çok izlenen spor dalı futbol… Tüm spor ekonomisi futbolun lokomotif olduğu bir sistem üzerine dönüyor. Basın da bunun sonucu olarak diğer spor dallarından daha çok futbola ağırlık veriyor. Ancak bu kadar etkin olan bir spor dalının, oldukça genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de genç isimler ortaya çıkaramaması uzun süredir tartışılıyor. Kulüplerin altyapıya yatırım yapmamasından şikayet edilirken, genç futbolculara fazla forma şansı verilmemesinden de söz ediliyor.

Ortaya çıkan ve çocuklarını futbol oynaması için altyapı takımlarına gönderen aileleri ayağa kaldıran bir görüntü ise, Türkiye’deki futbolun altyapı sorununun sadece bu sıkıntılardan ibaret olmadığını gözler önüne serdi. Elbette tesis, yatırım, genç oyunculara forma şansı vermek yeni yıldızların yetişmesi için önemli etkenler… Bunlarla beraber altyapı takımlarında görev yapan antrenörlerin de eğitilmesi gerektiği bu videoda tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Küçücük çocuklara bağıran, şiddet uygulayan, ağza alınmayacak küfürler eden bir antrenörün geleceğin yıldızlarını yetiştireceğini düşünmenin hayalden öteye gidemeyeceği anlaşıldı.

Gıpta ile baktığımız, Türkiye’ye oranla yaşlı bir nüfusa sahip olmalarına rağmen her yıl altyapıdan bir yıldız çıkaran Batı Avrupa kulüpleri, bunu genç takımlarda önce futbol sevgisi aşılayarak başarıyor. Kazanmak ya da kaybetmenin önemli olmadığı altyapı okullarında öncelikle centilmenlik, rakibe saygı, spor sevgisi, futbolu eğlence olarak görmek aşılanıyor. Türkiye’de ise antrenörlerin tavırları nedeniyle tıpkı hayatın her alanında olduğu gibi yarışmacı bireyler yetiştiriliyor.

Eğer ‘Nasıl olur da 75 milyonluk Türkiye’den genç futbolcu çıkmaz’ sorusunu daha fazla sormak istemiyorsak, tesisten önce altyapılarda forma giyen genç futbolcular ile iletişim kurabilecek, onları anlayabilecek ve onların birey olarak gelişmesine katkı sağlayacak kabiliyete sahip isimler de yetiştirmek gerekiyor.