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TV’de bugün (25-01-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:1325 Ocak 2017
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TV’de bugün (25-01-2017)

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniye-Bursa……………A Spor………12.00

Menemen-G.Birliği……….A Spor………14.00

Sivasspor-Başakşehir …….A2 TV……….16.00

Osmanlı-Kırklareli…………A Spor………17.00

Fenerbahçe-Amed………..A2 TV……….18.00

Rizespor-Kasımpaşa………A2 TV……….20.00

İspanya Kupası Çeyrek Final

Eibar-At.Madrid……….Bein Sports 4…21.15

Celta Vigo-R.Madrid..Bein Sports 2…23.00

Belçika Ligi

Westerlo-Anderlecht….NTV Spor……22.30

İtalya Kupası Çeyrek Final

Juventus-Milan…………..Tivibuspor…..22.45

Fransa Lig Kupası Yarı Final

Monaco-Nancy………..Bein Sports 1…23.00

Afrika Kupası

Mısır-Gana………………..Tivibuspor 4 …22.00

Uganda-Mali……………..Tivibuspor 2 …22.00

BASKETBOL

EuroLig

A. Efes-Darüşşafaka…Bein Sports 3…21.30

B.Basket-R.Madrid……..TRT Spor……22.00

FIBA Şampiyonlar Ligi

A Grubu

B.Bears-Banvit…………..Smart Spor .2 22.00

E Grubu

Beşiktaş-Ludwigsburg..Smart Spor 2 ….20.00

EuroLig Kadınlar

A Grubu

Fenerbahçe-Uni Györ …..FB TV………20.00

EuroCup

Khimki.R.Ulm…………..Eurosport 2….19.30

Valencia-Malaga………..Eurosport 2….22.30

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank-Dresdner …Smart Spor…..19.00

D.Gornicza-F.Bahçe….Smart Spor…..22.30

Etiketler
spor ekranı
Son güncelleme: 09:22 | 25.01.2017
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