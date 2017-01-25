TV’de bugün (25-01-2017)

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası
Ümraniye-Bursa……………A Spor………12.00
Menemen-G.Birliği……….A Spor………14.00
Sivasspor-Başakşehir …….A2 TV……….16.00
Osmanlı-Kırklareli…………A Spor………17.00
Fenerbahçe-Amed………..A2 TV……….18.00
Rizespor-Kasımpaşa………A2 TV……….20.00
İspanya Kupası Çeyrek Final
Eibar-At.Madrid……….Bein Sports 4…21.15
Celta Vigo-R.Madrid..Bein Sports 2…23.00
Belçika Ligi
Westerlo-Anderlecht….NTV Spor……22.30
İtalya Kupası Çeyrek Final
Juventus-Milan…………..Tivibuspor…..22.45
Fransa Lig Kupası Yarı Final
Monaco-Nancy………..Bein Sports 1…23.00
Afrika Kupası
Mısır-Gana………………..Tivibuspor 4 …22.00
Uganda-Mali……………..Tivibuspor 2 …22.00
BASKETBOL
EuroLig
A. Efes-Darüşşafaka…Bein Sports 3…21.30
B.Basket-R.Madrid……..TRT Spor……22.00
FIBA Şampiyonlar Ligi
A Grubu
B.Bears-Banvit…………..Smart Spor .2 22.00
E Grubu
Beşiktaş-Ludwigsburg..Smart Spor 2 ….20.00
EuroLig Kadınlar
A Grubu
Fenerbahçe-Uni Györ …..FB TV………20.00
EuroCup
Khimki.R.Ulm…………..Eurosport 2….19.30
Valencia-Malaga………..Eurosport 2….22.30
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
VakıfBank-Dresdner …Smart Spor…..19.00
D.Gornicza-F.Bahçe….Smart Spor…..22.30