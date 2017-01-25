Ümraniyespor 0-1 Bursaspor

Bursaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etmesine rağmen Türkiye Kupası'ndan elenmekten kurtulamadı.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı. Konuk ekip, genç oyuncusu Mert'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Bursaspor gruptan elenirken, liderliği kaptıran Ümraniyespor, bir sonraki turda Atiker Konyaspor'la eşleşti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Özgür Ertem

Ümraniyespor: Süleyman, Mustafa, Mücahid, Ömer, Mehmet (Erol dk. 78), Tarık, Salifu, Bulut, Bahadır, Burak (Beleck dk. 46), Abdullah (Samet Asatekin dk. 62)

Bursaspor: Muhammed, Ertuğrul (İsmail dk. 46), Jovic, Onur, Rüştü, Faty, Furkan, Mert, Berkay, Sercan (Berke dk. 75), Sinan (Stancu dk. 46)

Gol: Mert (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Abdullah, Salifu, Mustafa (Ümraniyespor), Berkay, Faty (Bursaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

33. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıdığı top Abdullah'ta kaldı. Abdullah’ın ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası içinde Bulut'un vuruşunda kale çizgisinden Rüştü topu çıkardı. İkinci pozisyonda Abdullah'ın şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

39. dakikada Bulut'un ara pasında topla buluşan Abdullah, yerden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

40. dakikada Furkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sercan Yıldırım, rakibini geçip şutunu çıkardı. Kaleci Süleyman'dan dönen topa Mert’in vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Bahadır'ın ceza sahası içine gönderdiği top ile buluşan Abdullah’ın Dönerek yaptığı vuruşta Bursaspor kalecisi Muhammed gole izin vermedi.

49. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet kullandı. Ceza sahası içinde Bulut dokundu ancak kaleci Muhammed gole izin vermedi.

53. dakikada Mehmet sol kanattan bindirdi. Ortasında Mücahid kayarak vurdu ancak Bursaspor kalecisi Muhammed yine başarılıydı.

GOOOOL! 76. dakikada Bursaspor atağında oyuna yeni giren Berke sol kanattan ceza sahası içine gönderdi. Mert, savunma ve kalecinin anlaşmazlığını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Bursaspor kontratağında Mert, savunmanın arkasına kaçan Furkan'ı çok iyi gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç futbolcu, aşırtma yapmak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

90. dakikada Mert’in çıkardığı topta Onur ceza sahası dışından sert vurdu. Ümraniyespor kalecisi Muhammed son anda topu çizgide tutmayı başardı.

92. dakikada Furkan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı. Vuruşunda top üst direkten geri döndü.