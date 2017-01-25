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Van Persie gönül aldı

Fenerbahçe'nin süperstarı Robin van Persie, kendisinden iyi performans bekleyen taraftarları tatmin etti.
20:1525 Ocak 2017
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Van Persie gönül aldı

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında yaptığı hareketle alkış aldı.

Fenerbahçe’nin 44. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Robin van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3’e çıkarmıştı. Yıldız futbolcu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif kalecisi Kazım’ın yanına giderek, yaptığı vuruş nedeniyle ‘kusura bakma’ dedi. Yıldız oyuncu ile kaleci Kazım arasında geçen diyaloğun ardından Van Persie, formasını Kazım’a verdi.

Panenka penaltısı nedir

Panenka penaltısı, penaltıyı kullanan futbolcunun topun dibine vurarak aşırtma bir vuruş yapmasıdır. Genelde kaleciler, sağ veya sol köşeye uçarken, top yavaş bir şekilde orta bölgeden filelerle buluşur.

Etiketler
Amed Sportif Fenerbahçe VAN PERSİE
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