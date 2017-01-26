Anadolu Efes Moskova deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 20. haftasında yarın deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00' de CSKA Moskova ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 10 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar 9. sırada yer alırken, Rusya temsilcisi ise 14 galibiyet, 5 mağlubiyet ile zirvede bulunuyor.

Euroleague'de galibiyet serisi yakalamak isteyen lacivert-beyazlılar, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Barcelona'ya 89-78'lük skorla mağlup olurken, CSKA ise evinde oynadığı bir önceki maçında Brose Baskets Bamberg'i 85-64 mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes, ligde 84.2 sayı, 35.9 ribaund ve 18.5 asist ortalaması ile oynarken, Moskova ise 88.2 sayı, 32.1 ribaund, 20.3 asist ortalaması yakaladı. Rus ekibinde en skorer isim 19.2 sayı ortalaması yakalayan Nando De Colo olurken, lacivert-beyazlılarda ise 13.2 sayı ortalaması ile Thomas Heurtel takımına katkıda bulunuyor.