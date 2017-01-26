Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
29 Ocak 2017 19:00
KAYSERİSPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Aziz Yıldırım’ın cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın 45 günlük hak mahrumiyeti ile para cezası kararına onay verdi.
16:2426 Ocak 2017
0
Aziz Yıldırım’ın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Aziz Yıldırım’a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadı. Kurul, Fenerbahçe Kulübü’nün 100 bin lira para cezasını da yine oy çokluğuyla onama kararı aldı.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk’ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının da onandığı açıklandı.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER