Beşiktaş’a Ömer Şişmanoğlu’ndan kötü haber

Forvet bölgesinde hali hazırda sayısal olarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş’a bir kötü haberde Ömer Şişmanoğlu’ndan geldi.
Aboubakar’ın Afrika Kupası nedeniyle kadroda olmayışının ardından Cenk Tosun’a tek alternatif isim Ömer Şişmanoğlu, kupada Kayserispor’a karşı oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sakatlıktan yeni çıkan 27 yaşındaki futbolcu, girdiği bir ikili mücadele sonrası sekerek yerini genç futbolcu Enes’e bıraktı.
Bu sezon 3 golü bulunan Ömer Şişmanoğlu’nun durumunun ciddi olup olmadığıysa yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.