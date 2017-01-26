Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ATİKER KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’a Ömer Şişmanoğlu’ndan kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'a Ömer Şişmanoğlu'ndan kötü haber geldi... 27 yaşındaki futbolcu mücadelenin 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
19:4726 Ocak 2017
0
Beşiktaş’a Ömer Şişmanoğlu’ndan kötü haber

Forvet bölgesinde hali hazırda sayısal olarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş’a bir kötü haberde Ömer Şişmanoğlu’ndan geldi.

Aboubakar’ın Afrika Kupası nedeniyle kadroda olmayışının ardından Cenk Tosun’a tek alternatif isim Ömer Şişmanoğlu, kupada Kayserispor’a karşı oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Sakatlıktan yeni çıkan 27 yaşındaki futbolcu, girdiği bir ikili mücadele sonrası sekerek yerini genç futbolcu Enes’e bıraktı.

Bu sezon 3 golü bulunan Ömer Şişmanoğlu’nun durumunun ciddi olup olmadığıysa yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER