Beşiktaş’ta Demba Ba cepte ama…

Yarım sezon kiralanması beklenen Senegalli golcü, kısa vadede takıma katkı sağlayacak durumda değil. Bu nedenle Jackson Martinez gündemden düşmedi.

AMK GAZETE

Siyah-beyazlı kulüp, 1.5 yıl önce Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon Euro karşılığında sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı, hafta sonu güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü ABD'nin Los Angeles kentinden İstanbul'a getirip, sağlık kontrollerinde pürüz çıkmazsa sezon sonuna kadar ‘sıfır maliyet' şartıyla kiralık olarak yeniden kadrosuna katacak. Geçen yıl temmuzda ayağı kırılan Ba'nın raporları temiz çıktı.

Adına besteler yapılan ‘Baba'nın takıma dönmek üzere olması, taraftarda büyük sevinç yarattı. Ancak 6 aydır sahalardan uzak olan henüz bireysel çalışabilen Senegalli, Beşiktaş'ın forvet ihtiyacına hemen cevap verebilecek durumda değil. Bunu göz önünde bulunduran yönetim, Kolombiyalı Jackson Martinez için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı Çin'in Guangzhou Evergrande kulübünden yanıt bekliyor.