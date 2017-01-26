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BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
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Ersan Gülüm: Katkı sağlamaya geldim

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm, "Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim" dedi.
14:2726 Ocak 2017
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Ersan Gülüm: Katkı sağlamaya geldim

Beşiktaş’ın Çin’in Hebei China Fortune’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ersan Gülüm, hedefini açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığını hatırlatan Ersan, “Takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş'ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş'a, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım” diye konuştu.

Etiketler
beşiktaş ersan gülüm spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:29 | 26.01.2017
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