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30 Ocak 2017 20:00
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Ersan Gülüm kontrolden geçti

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncuya verilecek olan rakam açıklandı.
11:0226 Ocak 2017
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Ersan Gülüm kontrolden geçti

Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti… Siyah-beyazlıların Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune takımından transfer ettiği Ersan Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen savunma oyuncusu sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşamadı.

Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm’ü yarım sezon kiralanması konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştıklarını açıkladı.KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.”

Etiketler
beşiktaş ersan gülüm spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:08 | 26.01.2017
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