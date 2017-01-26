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Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Euroleague'in 20. haftasında kozlarını paylaşıyor.
20:4326 Ocak 2017
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Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank

FENERBAHÇE 41-54 GALATASARAY ODEABANK

Euroleague’in 20. haftasında dev derbi… Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Ülker Sports Arena’da karşı karşıya geliyor. 12 galibiyetle 4. sıradaki sarı-lacivertliler zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar ise son sıralardan kurtulmak istiyor. Fenerbahçe’de Ekpe Udoh, Galatasaray Odeabank’ta ise Emir Preldzic sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek isimler.

1. PERİYOT: 19-27

2. PERİYOT: 22-27

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Etiketler
euroleague Fenerbahçe galatasaray odeabank
Son güncelleme: 21:26 | 26.01.2017
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