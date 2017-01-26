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Fenerbahçe’de son aday Guarin

Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua’da forma giyen Kolombiyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.Yönetim, 30 yaşındaki orta sahaoyuncusunu kiralamak için harekete geçti.
09:2726 Ocak 2017
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Fenerbahçe’de son aday Guarin

AMK GAZETE

Fenerbahçe bir yandan Mehmet Ekici'yi beklerken diğer yandan da arayışlarını sürdürüyor. Dirk Advocaat, dün Amed maçından sonra “Biz 10 numara bakmıyoruz, yaratıcı bir oyuncu bakıyoruz” açıklamasını yaparken, sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son ismin Kolombiyalı oyuncu Fredy Guarin olduğu öğrenildi. Yönetim, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua forması giyen Guarin'i kiralamak için harekete geçti.

Shenhua'ya transfer olduğundan bu yana 27 maça çıkan Guarin, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 30 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, kariyerinde 326 maça çıktı, 49 gole imza atarken, 64 de asist yaptı. Teknik kapasitesinin yanı sıramücadeleci yapısıyla da dikkat çeken Guarin, kariyerinde sadece 1 kırmızı kart gördü.

Etiketler
Advocaat Fenerbahçe fredy guarin shanghai shenhua spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:28 | 26.01.2017
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