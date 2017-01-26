Fenerbahçe’ye ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 225 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK, profesyonel liglerde oynanan haftanın maçlarının ardından alınan kararları açıkladı. Fenerbahçe, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 200 bin, saha olayları nedeniyle 15 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ise 10 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Federasyonun resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Kardemir Karabükspor Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt B, Kuzey Kale Arkası Üst B, Güney Kale Arkası Alt B, Güney Kale Arkası Üst B, Maraton Alt D,F bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray’ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor antrenörü Mehmet Bülent Albayrak’ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık D,E,L,M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü antrenörü Ali Rıza Sergen Yalçın’ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa’nın, 22.01.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Kapalı E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor’un, 22.01.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Elazığspor Kulübü’nün, 21.01.2017 tarihinde oynanan Elazığspor – Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Şanlıurfaspor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç’ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe teknik sorumlusu Okan Buruk’un, 22.01.2017 tarihinde oynanan Göztepe – Gaziantep B.Ş. BLD. SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”