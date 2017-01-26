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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:00
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Galatasaray Pato’yu ‘KAP’ıyor

Sambacıyı ikna eden sarı-kırmızılılar, Villarreal ile pazarlıklarda mutlu sona çok yakın. Teklifini 6 milyon Euro’ya çıkaran Cimbom birkaç gün içinde Pato’yu KAP’a bildirmeyi hedefliyor.
07:5026 Ocak 2017
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Galatasaray Pato’yu ‘KAP’ıyor

AMK GAZETE

Galatasaray, forvet transferi için uzun süredir Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato için girişimlerde bulunuyor. 28 yaşındaki sambacı forvetle büyük oranda anlaşan sarıkırmızılı yöneticiler, İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Kulislerde Pato transferinin her an açıklanabileceği konuşuluyor. Internacional'de ismini duyuran Pato, 7 sezon Milan forması giymişti. Sonrasında Corinthians, Sao Paulo ve Chelsea formalarını da giyen Brezilyalı, sezon başında 3 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer olmuştu. Pato, 24 resmi maçta 6 gol, 4 asist üretti.

Etiketler
galatasaray Pato spor toto süper lig
Son güncelleme: 07:51 | 26.01.2017
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