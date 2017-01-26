Galatasaray Pato’yu ‘KAP’ıyor

Sambacıyı ikna eden sarı-kırmızılılar, Villarreal ile pazarlıklarda mutlu sona çok yakın. Teklifini 6 milyon Euro’ya çıkaran Cimbom birkaç gün içinde Pato’yu KAP’a bildirmeyi hedefliyor.

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