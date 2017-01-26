Göztepe yenilgiyi yorgunluğa bağladı

Göztepe Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Oyuna konsantrasyon ve adaptasyonda oyuncularımız gerekli direnci, gerekli uyumu gösteremediler. Bunu ancak seyahat yorgunluğuna bağlayabilirim” dedi.

Zor bir yolculukla Amasya'ya geldiklerine değinen İrfan Saraloğlu, “Önce akşam uçağıyla İzmir'den Samsun yaptık. Sonra Samsun'dan otobüsle Amasya'ya ulaştık. Gece 00.00’de otele girdik. Ertesi gün de 12.00'de maçımız vardı. Dinlenmek için 12 saat yeterli bir süreç değil. Oyuncuların uyku düzeni tamamen bozuldu. Dinlenmesi gecikti” diye konuştu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Teknik Sorumlu Saraloğlu, maça çok iyi başlayamadıklarını ve rakibin erken bir gol bulduğuna değinerek, “İkinci yarı istediğimiz şekilde bir oyun oldu. Sahaya daha iyi yayılan, daha iyi mücadele eden daha çok daha olumlu pas yapan bir takım vardı. Göztepe tarihine yakışır, kimliğine yakışır bir oyun ortaya koydular. İkinci golü biraz geç bulduk ama ilk golden sonra kaçırdığımız arka arkaya 4-5 pozisyon vardı. Vuruşları biraz daha dikkatli yapabilseydik mutlaka maçı lehimize bitirebilirdik” şeklinde konuştu.

Saraloğlu, “Buraya gelirken lig oynayan oyuncularımızdan 8-9 tanesi aramızda yoktu. Genç takımdan takviye ve yeni transferleri oynatma şansı bulduk. Onların performanslarını, onlarına verebilecekleri katkıyı gördük. Bu anlamda kupa maçı bizim için katkılı oldu” ifadelerini kullandı.

Ufuk Sarı: “45 dakika mükemmel bir oyun oynadık”

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı da geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından kupada sahalarında karşılaştıkları PTT 1. Lig ekibi Göztepe'ye karşı ilk 45 dakika mükemmel bir oyun sergilediklerini söyledi.Yeni Amasyaspor Başkanı Ümit Ağış da renk kattıkları kupada iyi mücadele sergileyen oyuncularına ve kendilerine destek olan taraftarlarına teşekkür edip, hedeflerinin 3. Lig’e yükselmek olduğunu vurguladı.