Hırvat teknik adamla söz kesildi…

Sarı kırmızılı ekip olası kötü sonuçlarda Riekerink'in bileti kesilecek. Sezon sonuna kadar yerli bir hoca ile çalışacak Cimbom, 2017-2018 sezonunda takımı Tudor'a emanet edecek.

AMK GAZETE

Galatasaray’ın yönetim kurulu toplantısında Igor Tudor sürprizi çıktı. Oynattığı futbol ve taktikleriyle eleştiri oklarının hedefinde olan JanOldeRiekerink'in yeni sezonda takımın başında yer almayacağına kesin gözle bakılıyor. Ligde olası puan kayıplarında Hollandalı hocanın bileti sezon sonu beklenmeden kesilecek. Mayısa kadar yerli bir teknik adamla devam edilecek.

Karabük maçı sonrası sarı kırmızılı idarecilerle görüşen Hırvat hoca Igor Tudor, “Galatasaray gibi büyük bir camiada çalışmaktan onur duyarım” cevabını verdi. Karabük'te oynattığı futbolla beğeni toplayan 38 yaşındaki teknik adam ile gelecek sezon için el sıkışıldı. Tudor ismini Başkan Dursun Özbek'in gündeme getirdiği ve yönetimin de onayladığı öğrenildi.