Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
29 Ocak 2017 13:30
GENÇLERBİRLİĞİ
vs
OSMANLISPOR FK
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Infantino’dan İlhan Cavcav’a taziye mesajı

Futbolun patronu, FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane başkan İlhan Cavcav'ın ölümü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na taziye mesajı gönderdi.
16:2826 Ocak 2017
0
Infantino’dan İlhan Cavcav’a taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e bir mektup göndererek Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Infantino, Başkan Demirören’e hitaben yazdığı mektubunda, “39 yılını futbola adayan ve Türk futboluna en uzun süreyle hizmet etmiş kulüp başkanı olan Gençlerbirliği Kulübü’nün efsanevi başkanının hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino, “FIFA ve dünya futbol camiası adına, size, Türk futbol camiasına, Gençlerbirliği Kulübü’ne ve en önemlisi Cavcav ailesine başsağlığı dileriz” dedi.

Etiketler
ilhan cavcav süper lig
Son güncelleme: 16:31 | 26.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER