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Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak.
11:5626 Ocak 2017
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Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

D Grubu'nda geçen hafta Darıca'yı 3-0 yenip, lider olarak kupada üst turu garantileyen ve F.Bahçe ile eşleşen Beşiktaş, son maçında bugün Kayserispor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, ligdeki Konya sınavı öncesiprestij mücadelesinde yedek isimler ve gençler ağırlıklı bir kadroyu bugün Kayseri'ye götürecek. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ev sahibi ekip ise grubu 2. bitirip son 16'ya kalmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 18.00’da başlayan olan Kayserispor – Beşiktaş maçı A2’den canlı olarak yayınlacak.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Ahamada, Hakan A., Kana Bıyık, Dauglago, Güray, Nguemo, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton.

Beşiktaş: Utku, Beck, Mitrovic, Altınç, Necip, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Sedat, Ömer.

Etiketler
beşiktaş kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 12:31 | 26.01.2017
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