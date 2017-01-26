Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

D Grubu'nda geçen hafta Darıca'yı 3-0 yenip, lider olarak kupada üst turu garantileyen ve F.Bahçe ile eşleşen Beşiktaş, son maçında bugün Kayserispor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, ligdeki Konya sınavı öncesiprestij mücadelesinde yedek isimler ve gençler ağırlıklı bir kadroyu bugün Kayseri'ye götürecek. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ev sahibi ekip ise grubu 2. bitirip son 16'ya kalmayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 18.00’da başlayan olan Kayserispor – Beşiktaş maçı A2’den canlı olarak yayınlacak.
MUHTEMEL 11’LER
Kayserispor: Ahamada, Hakan A., Kana Bıyık, Dauglago, Güray, Nguemo, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton.
Beşiktaş: Utku, Beck, Mitrovic, Altınç, Necip, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Sedat, Ömer.