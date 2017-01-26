Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak.

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