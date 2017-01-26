Lukas Podolski: Kalmak istiyorum

Alman yıldız, “Benim hayatım burada çok güzel. Ailemden dolayı ayrılacağım söylentileri gerçek değil. Kulübümle iletişim içindeyim, neler olacak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AMK GAZETE

Galatasaray’da Lukas Podolski bilmecesi yaşanıyor. Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, geçen günlerde, “Podolski bizim değerli oyuncumuz. Türkiye'deki son olaylardan sonra ailesi buradan ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz ama böyle bir problem var” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Alman yıldız, Nazifoğlu'nun aksine G.Saray'da kalmak istediğini söyledi.

Beş gol attığı Erzincan maçının ardından konuya açıklık getiren Podolski, “Benim Türkiye'yi ve Galatasaray'ı sevmediğimi söylüyorlar. Ailemden ayrıldığım iddiaları dedikodu ve kötü şeyler. Asla böyle bir şey yok. Kulüple iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Bekleyip göreceğiz. İnsanlar gerçekten senaryo yazmaya bayılıyor. Evime gelin çay ısmarlayayım” ifadelerini kullandı.