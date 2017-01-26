Mahkemeden Hakan Şükür’e zorla getirme kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür'ün, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya Hakan Şükür katılmazken, psikolojik danışmanlık görevi yapan müşteki İsmail Loyan ile avukatı geldi. Duruşmada ifade veren Loyan, Şükür'ün twitter hesabından yaptığı bir paylaşımına yorum yazdığını belirterek, “Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu mesajında bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş, daha sonra beni engellemiştir. Şikayetçiyim” dedi.

ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ edildiğini ancak usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen Şükür'ün duruşmaya katılmadığını belirtti. Mahkeme, duruşmaya katılmamak için geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsmail Loyan'ın kendisine yönelik 24 Kasım 2915 tarihinde Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görüp Loyan'ın yorum yaptığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün müştekiye yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği kaydedildi. Şükür hakkında “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA