MHK’dan Cüneyt Çakır kararı!

Geçtiğimiz hafta oynanan lig maçında kötü bir performans sergileyen hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta maç yönetmeyecek.

Galatasaray’ın Karabükspor ile oynadığı mücadelede kötü bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır’a bu hafta oynanacak olan lig maçlarında görev verilmedi.

FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakem, sarı-kırmızılıların Karabükspor ile oynadığı mücadelede, Galatasaray’ı memnun etmeyen bir yönetim sergilemişti. MHK, deneyimli hakemin bir süreliğine dinlendirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig’de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor – Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray – Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir – Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor – Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş – Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor – Kasımpaşa: Bülent Yıldırım