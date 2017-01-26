MHK’dan Cüneyt Çakır kararı!

Galatasaray’ın Karabükspor ile oynadığı mücadelede kötü bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır’a bu hafta oynanacak olan lig maçlarında görev verilmedi.
FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakem, sarı-kırmızılıların Karabükspor ile oynadığı mücadelede, Galatasaray’ı memnun etmeyen bir yönetim sergilemişti. MHK, deneyimli hakemin bir süreliğine dinlendirilmesine karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig’de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor – Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray – Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği – Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir – Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor – Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş – Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor – Kasımpaşa: Bülent Yıldırım