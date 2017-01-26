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Osmanlıspor’a Brezilyalı orta saha

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Başkent ekibi, Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira’yı renklerine bağladı.
19:4326 Ocak 2017
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Osmanlıspor’a Brezilyalı orta saha

Bu sezon Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadeleye devam eden Osmanlıspor, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos Martins Moreira'yı renklerine bağladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncu sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli takımının formasını giymişti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kulübün Genel Menajeri Ender Yurtgüven “Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma'yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun Allah yüzümüzü utandırmasın” şeklinde konuştu.

Etiketler
Carlos Martins Moreira Osmanlıspor spor toto süper lig
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