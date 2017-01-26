Pantic, Bursaspor’dan haber bekliyor

Bursaspor’un daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Pantic’in yeşil-beyazlı kulüpten haber beklediği ve teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından Bursa’ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirmek isteyen Bursaspor’da bir yandan da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Daha önce scout ekibinin raporu doğrultusunda prensip anlaşmasına varılan Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier’ın eşinin isteği üzerine Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’ı tercih ettiği öğrenilirken, her konuda anlaşma sağlanan La Liga temsilcisi Deportivo Alaves'te oynayan Sırp stoper Aleksandar Pantic'in ise yeşil-beyazlı idarecilerden gelecek haberi beklediği öğrenildi.

Teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından Bursa’ya gelecek olan Pantic’in resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. 24 yaşındaki oyuncuya bonservis ücreti verilmeyeceği öğrenildi.