Rıza Çalımbay’dan oyuncularına uyarı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de son 10 haftada 25 puan toplayan Antalyaspor, 19. haftada oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenmana oyuncular koşuyla başladı.

Koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam eden antrenman top kapma çalışmasıyla sürdü. 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular daha sonra çift kale maç, kanat organizasyonları ve şut çalışmaları ile antrenmanı tamamladı. Antrenmana bütün takım oyuncuları katıldı. Kırmızı-beyazlı oyuncuların antrenman boyunca neşeli oldukları gözlenirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yardımcılarıyla 5'e 2 top kapma oynadı. Öte yandan Çalımbay, çift kale maç esnasında oyuncularını sık sık uyardı.

Antalyaspor, Aytemiz Alanyasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 27 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.