Rize’de saha karıştı!

Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde, U19 Ligi'nde Ardeşenspor ile Rize Belediyespor arasında oynanan futbol maçında futbolcular arasında kavga çıktı. Olayda darp edilen Rize Belediyesporlu 2 futbolcu yaralandı.

U 19 Ligi’nde Ardeşen İlçe futbol sahasında dün Ardeşenspor ile Rize Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında 1-0 önde olan Ardeşenspor’da bir futbolcu kırmızı kart gördü. Bu sırada, iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmayı tribünden izleyen takımın kaleci antrenörü Osman Kalkan da sahaya girerek Rize Belediyesporlu futbolculara saldırınca ortalık bir anda karıştı. Futbolcular tekme tokat birbirine girdi.

Olaylarda Rize Belediyesporlu Doğukan Yıldız ile Salih Onur Çakır, aldıkları darbelerle yaralandı. Polisin araya girmesiyle olaylar sona erdi, karşılaşma hakem kararı ile tatil edildi. Rize Belediyesporlu futbolcular maçtan sonra polise giderek şikayetçi oldu.