Sami Can Keskin: 3 puan için hazırlanıyoruz

Adanaspor'un orta saha oyuncusu Sami Can Keskin, Kasımpaşa maçı için, "Kasımpaşa ile oynadığımız mücadelede daha önce haksızlıklar oldu ama bunlar geride kaldı. Çok önemli 3 puan var, onu almaya hazırlanıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacak olan Adanaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların 23 yaşındaki futbolcu Sami Can Keskin, Teknik Direktör Levent Şahin ile müthiş uyum yakaladıklarını belirtti.

“Fenerbahçe ile yakaladıkları beraberlik skoruna ilişkin ile de konuşan Keskin, “Fenerbahçe ligin üst düzey takımlarından ama kim mücadele ederse puanı o alıyor. Bunu gösterdik” diye konuştu.

“Bizim için beklenilen puanlardı”

Rakiplerinin gücünü gözlerinde büyütmediklerini ve yeni hocalarının gelmesiyle kendi potansiyellerinin farkına vardıklarını söyleyen Keskin, “Devamı gelmeli ki kazanılan 4 puanın önemi olsun, sıralamalarda yükselelim. Bizim için beklenilen puanlardı. Dışarıdan bakınca insanlar çok müthiş bir başarı elde ettiğimizi düşünüyor ama biz takım olarak bunu bekliyorduk” şeklinde konuştu.

“Kasımpaşa yakın rakiplerimizden”

Orta saha oyuncusu olduğunu ancak hocasının son kampta kendisini sol beke uygun gördüğünü anlatan Keskin, her geçen gün çalışmalarının üzerine katkılar koyarak kendini geliştirmek istediğini vurguladı.

Ligin ilk yarısında oynanan tartışmalı Kasımpaşa müsabakasını da değerlendiren Keskin, şöyle konuştu:

“Şu an bulunduğumuz Süper Lig’de daha önce yer alabilirdik. Kasımpaşa ile oynadığımız mücadelede takımımıza birkaç haksızlıklar oldu ama bunlar geride kaldı. Çok önemli 3 puan var, onu almaya hazırlanıyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Kasımpaşa yakın rakiplerimizden. Bu maça diğerlerinden daha iyi hazırlanacağız.”