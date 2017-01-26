Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig’de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor – Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray – Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir – Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor – Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş – Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor – Kasımpaşa: Bülent Yıldırım