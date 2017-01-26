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30 Ocak 2017 20:00
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Trabzonspor galibiyetle veda etti

Kupaya veda eden Trabzonspor, prestij maçında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker'de de son maçına çıktı.
18:1826 Ocak 2017
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Trabzonspor galibiyetle veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puanla 3. sırada yer alırken, konuk takım 11 puanla son 16 turuna yükseldi.

Öte yandan bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son maçını oynadı. Trabzonspor hafta sonu ligde oynayacağı Gaziantepspor maçıyla birlikte Şenol Güneş Kompleksi’nde ilk kez sahaya çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Zeki Yavru’nun derinlemesine pasında, topla buluşan N’Doye kaleci Abdulaziz’i geçerek şutunu çekti ancak araya giren Can Demir tehlikeyi önledi.

39. dakikada Olcay Şahan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki N’Doye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

48. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü. Dönen topu Atiker Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

53. dakikada Halil İbrahim’in kafa ile indirdiği topu önüne alan Hora’nın uzak mesefaden vuruşunda meşin yuvarlak Estaban’ın sağından az farkla auta çıktı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Koray Gençerler, Soner Maraş, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Esteban, Zeki, Mustafa Akbaş, Durica (Okay dk. 68), Ibanez, Aytaç, Onazi (Pereira dk. 80), Medjani, Olcay (Yusuf Erdoğan dk. 68), Castillo, N’Doye

Atiker Konyaspor: Abdulaziz, Skubic, Can, Volkan, Mehmet, Hadziahmetovic, Mbamba, Emre Can (Ali dk. 64), Fofana (Mücahit dk. 86), Halil (Milosevic dk. 64), Hora

Gol: N’Doye (dk. 39) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Aytaç (Trabzonspor)

Etiketler
atiker konyaspor trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
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