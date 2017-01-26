Ver Chedjou’yu al Ekici’yi

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye transferi arapsaçı dönen Mehmet Ekici için Trabzonspor'a yoklamada bulunduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar bu hamle ile ayakbağı olan Chedjou'yu elden çıkarmayı amaçlıyor.

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