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29 Ocak 2017 19:00
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Ver Chedjou’yu al Ekici’yi

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye transferi arapsaçı dönen Mehmet Ekici için Trabzonspor'a yoklamada bulunduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar bu hamle ile ayakbağı olan Chedjou'yu elden çıkarmayı amaçlıyor.
13:1426 Ocak 2017
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Ver Chedjou’yu al Ekici’yi

Trabzonspor’da devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, “Chedjou'yu verelim Ekici'yi alalım” teklifini Trabzonspor'a iletti.

Bordo-mavili yönetimin, “Mehmet Ekici'yi ikna ederseniz biz problem çıkarmayız” yanıtını verdiği öğrenildi. Oyuncunun menajerleriyle masaya oturan Galatasaray, Trabzonspor'dan yılda 1.4 milyon Euro alan Ekici'ye yılda 2.2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

AMK / GAZETE

26 Ocak 2017 Mehmet Ekici transferinde önemli gelişme Sarı lacivertlilerin yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifin ardından yumuşayan bordo mavililer, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ismi gündeme gelince tavrını değiştirdi. Kanarya ise son saate dek tecrübeli orta saha için pusuda. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Chedjou Fenerbahçe galatasaray mehmet ekici trabzonspor transfer
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