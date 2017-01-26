Ver Chedjou’yu al Ekici’yi
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye transferi arapsaçı dönen Mehmet Ekici için Trabzonspor'a yoklamada bulunduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar bu hamle ile ayakbağı olan Chedjou'yu elden çıkarmayı amaçlıyor.
Trabzonspor’da devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, “Chedjou'yu verelim Ekici'yi alalım” teklifini Trabzonspor'a iletti.
Bordo-mavili yönetimin, “Mehmet Ekici'yi ikna ederseniz biz problem çıkarmayız” yanıtını verdiği öğrenildi. Oyuncunun menajerleriyle masaya oturan Galatasaray, Trabzonspor'dan yılda 1.4 milyon Euro alan Ekici'ye yılda 2.2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
AMK / GAZETE
26 Ocak 2017 Mehmet Ekici transferinde önemli gelişme Sarı lacivertlilerin yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifin ardından yumuşayan bordo mavililer, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ismi gündeme gelince tavrını değiştirdi. Kanarya ise son saate dek tecrübeli orta saha için pusuda. İlgili Haberi Oku