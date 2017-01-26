Yasin Öztekin’e 2.5 milyon Euro

Bursaspor,Galatasaray’ın başarılı oyuncusu YasinÖztekin için teklifini yaptı.Gözler, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karara çevrildi.

AMK GAZETE

AMK'nın okuyucularına duyurduğu “Yasin Öztekin, Bursaspor'a doğru” haberinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor, Galatasaray'a 29 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Bu sezon iki kez kadro dışı kalıp, tekrar affedilen Yasin için son kararı sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Aslan’da sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8, toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.