Yeni Amasyaspor 3-2 Göztepe / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor sahasında TFF 1'inci Lig takımı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6. ve son hafta maçında Yeni Amasyaspor sahasında Göstepe'yi konuk etti. Formalite maçında kazanan ev sahibi Yeni Amasyaspor oldu. Bu sonuçla Yeni Amasyaspor grubu 4 puanla dördünü sırada tamamlarken Göztepe 6 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Yeni Amasyaspor 3-2 Göztepe

STAT: 12 Haziran

HAKEMLER : Özkan Çeliker (xxx) Mehmet Kısal (xxx) Gökmen Olgaç (xxx)

YENİ AMASYASPOR: Rasim (xxx)- Mehmet (xx), Ergin (xxx), Barış (xxx) (Dk.84 Ali Kaan), Cumaali (xxx) (Dk.75 Mikail x), Hakan (xx), Orhan (xxx) (Dk.62 Dakika x), Muhammed Emin Bakan (x), Kaan (xx), Muhammed Emin Gül (xxx), Rıdvan (xx)

GÖZTEPE: Yavuz (xxx)- Emre Can (xx), Soner (xxx), Emre (xx), Mehmet Umut Nayir(xxx), Alexhander (xxx) Dk.74 Metin x), Salim (xx), Sinan (xxx), Tayfun (xx), Leroy Marten (xxx), Canberk (xx)

GOLLER: Dk.13 Muhammed Emin Gül, Dk.35 Hakan Açıkalın, Dk.43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk.49, Dk.82 Mehmet Umut Nayir, (Göztepe)

SARI KARTLAR: Kaan Yüksel, Mikail Usta (Yeni Amasyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Göztepe’den Mehmet Umut’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Yeni Amasyaspor defansı uzaklaştırdı.

10. dakikada Yeni Amasyaspor’dan Hakan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasını Göztepe defansı kornere gönderdi. Yeni Amasyaspor kullandığı korner atışından yararlanamadı.

13. dakikada Yeni Amasyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topta Muhammed Emin Gül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Alexhander’in ceza sahasına gönderdiği topu Yeni Amasyasporlu kaleci Rasim yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Hakan, kaleci Yavuz’un solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

43. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Kaan ağlarla buluşturdu: 3-0.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Sinan’ın ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

82. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Mehmet Umut Nayir ceza sahası içerisinde topu kaleci Rasim’in sağ tarafından ağlarla buluşturdu: 3-2. Yeni Amasyaspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.