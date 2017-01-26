Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları tamamlandı ve Son 16 Turu’na çıkan takımlar belli oldu. 32 takımın 4’erli 8 grupta, 29 Kasım 2016 – 26 Ocak 2017 tarihleri arasında oynadığı karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar Son 16 Turu’na çıkmaya hak kazandı. Son 16 turu Şubat ayının ilk hafta sonunda oynanacak. Program TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Çapraz eşleme sistemi ile belirlenen ve tek maçlı eleme usulüne göre grup birincilerinin ev sahipliğinde oynanacak Son 16 Turu eşleşmeleri ise şöyle:
Şanlıurfaspor – Çaykur Rizespor
Kasımpaşa – Osmanlıspor
Gençlerbirliği – Kayserispor
Beşiktaş – Fenerbahçe
Tuzlaspor – Sivasspor
Medipol Başakşehir – Galatasaray
Akhisar Belediyespor – Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor – Ümraniyespor