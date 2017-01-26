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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, Son 16 Turu'na yükseldi. Tek maç sistemine göre oynanacak maçlar arasında Beşiktaş-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri dikkat çekiyor.
23:2926 Ocak 2017
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları tamamlandı ve Son 16 Turu’na çıkan takımlar belli oldu. 32 takımın 4’erli 8 grupta, 29 Kasım 2016 – 26 Ocak 2017 tarihleri arasında oynadığı karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar Son 16 Turu’na çıkmaya hak kazandı. Son 16 turu Şubat ayının ilk hafta sonunda oynanacak. Program TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Çapraz eşleme sistemi ile belirlenen ve tek maçlı eleme usulüne göre grup birincilerinin ev sahipliğinde oynanacak Son 16 Turu eşleşmeleri ise şöyle:

Şanlıurfaspor – Çaykur Rizespor

Kasımpaşa – Osmanlıspor

Gençlerbirliği – Kayserispor

Beşiktaş – Fenerbahçe

Tuzlaspor – Sivasspor

Medipol Başakşehir – Galatasaray

Akhisar Belediyespor – Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor – Ümraniyespor

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