6 puanlık maçta gülen Giresunspor

TFF 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde Play-Off hedefindeki iki takımdan Balıkesirspor, evinde Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın 76. dakikasında Isaac’in kaydettiği frikik golüyle galibiyete uzanan Giresun ekibinde Volkan, uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Konuk takım 30 puana yükselirken, ev sahibi ekip 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12’nci dakikada Volkan’ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
31’inci dakikada Burak sol ayağı ile yerden sert vurdu, kaleci Eser ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
33’üncü dakikada Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Nizamettin kullandı, meşin yuvarlak defanstan döndü.
38’inci dakikada Dodo’nun yerden vuruşunda top kaleci Vukovic’in bakışları arasında direğin yanından auta gitti.
43’üncü dakikada Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta Özgür Can çok iyi yükselip, kafayı vurdu, Vukovic topu direk dibinde zorlukla çeldi.
76’ncı dakikada Volkan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Isaac, Vukovic’i avladı: 0-1.
83’üncü dakikada Bülent’in nefis ortasında Bekamenga altı pasta topa dokunamadı.
90’ıncı dakikada Giresunspor ceza alanında yaşanan karambolde Balıkesirspor mutlak bir golü daha kaçırdı.
90+3’üncü dakikada Oğuzhan’ın Isaac’ı düşürmesiyle Giresunspor penaltı kazandı. Atışı Volkan kullandı, kaleci Vukovic üzerine gelen şutu kurtardı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan, Eray (Abdulkadir dk. 80), Nizamettin, Bekamenga, Okan, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cehavir, Foxi (Mehmet dk. 80), İshak
Giresunspor: Eser, Dimitriadis, Volkan, Abwo (Da Siva Lopez dk. 80), Berkan, Recep (Cihan Can dk. 89), Özgür Can (Isaac dk. 73), Nascimento, Onur, Özgür, Hüsamettin
Gol: Isaac (dk. 76) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Recep, Berkan, Eser, Volkan (Giresunspor), Bekamenga, Oğuzhan (Balıkesirspor)