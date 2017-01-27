Alanyaspor Saffet Susiç ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktörlüğe Saffet Susiç getirildi.

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı. Türkiye'de daha önce İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Fransa’nın Evian takımını çalıştırmıştı. Susiç yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

SAFFET SUSİÇ KİMDİR?

Safet Susic, aktif futbol hayatını tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 1994-95 sezonunda Ligue 1 takımı AS Cannes’ı çalıştırdı. Lig dokuzuncusu olup, UEFA Intertoto Kupası’na gitme hakkı kazandı. Ancak 1995’in Intertoto Kupası’nın grup aşamasında, takımı 2. yapıp gruptan çıkaramayınca, takımdan ayrıldı.

1996-97 sezonu için İstanbulspor’la anlaştı ve uzun yıllar sürecek Türkiye macerası başladı. İstanbulspor’u 6. yapan Susic, takımı Intertoto’ya taşıdı. Sonraki sene, başkan Cem Uzan’ın kadro yenileme desteği ile birlikte İstanbulspor’u Intertoto gruplarından çıkarıp yarı finale kadar taşıdı. 1997-98 sezonunda takım, lig 4.sü olup, UEFA Kupası biletini kaptı. 1998-99 sezonunda maddi sıkıntılar nedeniyle, takım içi huzursuzluk bitmedi ve takım UEFA’dan kısa sürede elenip, ligi 9. bitirdi.

2000-01 sezonunda Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’i çalıştırdı. Lig üçüncüsü oldu, çok büyük başarılar elde edemedi. 2004-05 sezonunun 7. haftasında Konyaspor’un başına geçti ve ligi 8. bitirdiler. 2005-06’da MKE Ankaragücü ile 13. oldu.

2006-07 sezonunun 6. haftasında Çaykur Rizespor’u yönetmeye başladı. Ancak 12 hafta sonra görevinden kovuldu. Ancak sonraki sezon tekrar Çaykur Rizespor’da göreve başladı. 2008’in başında takımdan ayrıldı. Rizespor o sezon küme düştü. Aynı sezonu Ankaraspor’da bitirdi. Küme düşme tehlikesi olan takımı 10.luğa taşıdı.

2010’da play-off’larda Portekiz’e elenerek Dünya Kupası’na katılma şansını kaybeden Bosna Hersek Millî Futbol Takımı’nın başına getirildi. İlk maçına 3 Mart 2010’da Gana ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve takımı maçı 2-1 kazandı. Millî takımda, yardımcılığını ünlü Boşnak futbolcu Elvir Baliç yapmıştır.

Safet Susic, Fransa’da 2015-2016 sezonundan itibaren ikinci lig takımı Evian Thonon Gaillard FC’nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.