Anadolu Efes, CSKA’yı salladı ama yıkamadı

Anadolu Efes, İstanbul'da elinden kaçırdığı CSKA Moskova'yı deplasmanda da zorladı ancak galibiyete uzanamadı: 80-77.

Euroleague 20. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele eden Anadolu Efes karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla, Rus devi 15. galibiyetini alırken, temsilcimiz ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Heurtel, Paul, Cedi, Brown ve Dunston beşi ile çıkan Efes maçın ilk sayılarını Cedi'nin üçlüğü ile buldu. İlk beş dakikada Brown ve Heurtel ile iki ve Paul ile bir sayı üreten Anadolu Efes televizyon molasına 8-15 geride girdi. Mola dönüşünde oyuna dahil olan Honeycutt'tan gelen 6-0'lık seri ile temsilcimiz yedinci dakikada farkı bir sayıya indirdi: 14-15. Granger'ın turnikesinin ardından Honeycutt'ın iki isabetli serbest atışı ile sekizinci dakikada Efes 18-17 öne geçti. Brown ile 20-17'yi yakalayan lacivert-beyazlılar kalan iki dakika içinde Dunston ve Granger ile dört sayı daha bularak ilk periyodu 24-25 geride tamamladı.

İkinci periyoda Dunston'ın müthiş smacı ile başlayan temsilcimiz yeniden öne geçti: 26-25. Bu bölümde her iki takım da karşılıklı sayılar ile skordan kopmazken, Paul ve Kirk'in isabetleri ile 15. dakikaya 31-32'lik skor ile girildi. Devrenin son bölümümde Honeycutt ve Heurtel ile iki basket bulan Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 35-42 geride gitti.

İkinci yarıda şık bir smaç ile perdeyi açan Dunston 21. dakikada skoru 37-44'e getirdi. Rakip takımın sekiz sayısına Granger'ın iki turnikesi ile yanıt veren Anadolu Efes 24:40'ta 41-52 geriye düştü ve Perasovic'in molası geldi. Mola sonrasında Honeycutt ve Heurtel'in sayıları ile çeyreğin son 3:30 dakikasına 45-56'lık skor ile girildi. Kalan bölümde Thomas ve Heurtel ile yedi sayı bulan Anadolu Efes son periyoda 52-65 geride girdi.

Final çeyreğine Brown'dan gelen dört sayı ile başlayan temsilcimiz 33. dakikada skoru 56-67'ye getirdi. Heurtel'in turnikesinin ardından Brown ile bir de smaç basket bulan Efes, 33:30'da farkı dokuz sayıya indirince ev sahibi ekibin molası geldi: 60-69. Molanın ardından Honeycutt'tan gelen basket ile 34:20'de skor 62-69'a geldi. Heurtel'in üç sayısı ile 36. dakika 65-73'lük skor ile geçildikten sonra Dunston'ın şık smacı ile maçın son 2:45 dakikasına Anadolu Efes sekiz sayı fark ile geride girdi: 67-75. Honeycutt'un turnikesinin ardından Heurtel ile arka arkaya sekiz sayı bulan temsilcimiz maçın son 14 saniyesinde farkı iki sayıya indirdi: 77-79. Kalan süre içinde farkı kapatamayan Anadolu Efes karşılaşmadan 77-80 mağlup ayrıldı.

SALON: Megasport Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Olegs Latisevs, Milos Koljensic

CSKA MOSKOVA: Jackson 10, Antonov, Higgins 11, Kurbanov 10, Hines 13, De Colo 14, Dmitry Kulagin 9, Augustine 6, Fridzon 5, Freeland, Vorontsevich 2

ANADOLU EFES: Heurtel 24, Paul 3, Cedi Osman 3, Brown 11, Dunston 8, Thomas 2, Honeycutt 16, Doğuş Balbay, Granger 8, Kirk 2

1. PERİYOT: 25-24

DEVRE: 42-35

3. PERİYOT: 65-52