Arda Turan’ın gol attığı maçta Barcelona turladı

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad'ı 1-0'ın rövanşında 5-2 yenerek rahat bir şekilde yarı finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona, Real Sociedad’ı konuk etti. Camp Nou’da oynanan mücadeleyi Barça 5-2 kazanmayı başardı. İlk maçı da 1-0 kazanan Katalan devi, adını rahat bir şekilde yarı finale yazdırdı.

17. dakikada Denis Suarez ile 1-0 öne geçen Barcelona, 55’te Messi’nin penaltıdan attığı golle iyice rahatladı: 2-0. Real Sociedad, 62. dakikada Juanmi ile farkı bire indirse de 2 dakika sonra Luis Suarez durumu 3-1 yaptı.

Real Sociedad tur zora girse de pes etmedi. Konuk takım 73. dakikada Willian Jose ile farkı yeniden bire indirdi: 3-2.

Bu golden sonra Luis Enrique, Arda Turan’ı 75. dakikada oyuna aldı. Milli futbolcu oyuna girdikten 5 dakika sonra golünü attı. Vidal’in asistinde topu filelerle buluşturan Arda durumu 4-2 yaptı. Milli futbolcu bu sezon 10. kez filelerin sarsmayı başardı.

Karşılaşmaya noktayı koyan ise perdeyi açan Denis Suarez oldu. İspanyol futbolcu 82. dakikada kendisinin 2. golünü kaydererek maçın skorunu 5-2 olarak ilan etti.

Barcelona, Kral Kupası’nda Alaves, Atletico Madrid ve Celta Vigo’nun ardından yarı finale yükselen 4. takım oldu.