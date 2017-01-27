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BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
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Beşiktaş defansa çekildi

Ersan Adem Gülüm’ün dönmesiyle Beşiktaş'ta stoper sayısı 6’ya yükseldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in savunma kurgusundaki şüpheleri de ortadan kalkmış oldu.
08:3527 Ocak 2017
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Beşiktaş defansa çekildi

Beşiktaş’ta her zaman bazı problemlere yol açan stoper bölgesi zenginleşti. Çin'e transfer olmasının ardından dün kiralık olarak yuvaya dönen Ersan Adem Gülüm'ün ardından siyah-beyazlılardaki savunmacı sayısı 6'ya yükseldi. Teknik Direktör Şenol Güneş, kadrosunda Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Mitroviç, Atınç ve Ersan gibi isimlere yer verebilecek.

27 Ocak 2017 Demba Ba kriz yarattı! Ayağı kırıldıktan sonra sahalara Beşiktaş formasıyla dönmeyi planlayan Demba Ba'nın isteği tartışmalara neden oldu. Başkan Orman, “Gelsin” derken Şenol Güneş, “Bana oynayan forvet lazım” ifadesiyle karşı çıktı. İlgili Haberi Oku

Her defasında “Stoper transferi yapmalıyız” diyen Güneş'in bu isteği yönetim tarafından geri çevrilmedi ve tecrübeli hocanın isteği oldu. Ancak siyah-beyazlı camiada, “Bu kadar stoper oyuncumuz varken neden forvet alamıyoruz?” yönünde homurdanmalar başladı.Defans oyuncuların fazlalığı Kartal'da nasıl bir hava yaratacağı merak konusu oldu.

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