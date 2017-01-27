Beşiktaş defansa çekildi

Beşiktaş’ta her zaman bazı problemlere yol açan stoper bölgesi zenginleşti. Çin'e transfer olmasının ardından dün kiralık olarak yuvaya dönen Ersan Adem Gülüm'ün ardından siyah-beyazlılardaki savunmacı sayısı 6'ya yükseldi. Teknik Direktör Şenol Güneş, kadrosunda Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Mitroviç, Atınç ve Ersan gibi isimlere yer verebilecek.
Her defasında “Stoper transferi yapmalıyız” diyen Güneş'in bu isteği yönetim tarafından geri çevrilmedi ve tecrübeli hocanın isteği oldu. Ancak siyah-beyazlı camiada, “Bu kadar stoper oyuncumuz varken neden forvet alamıyoruz?” yönünde homurdanmalar başladı.Defans oyuncuların fazlalığı Kartal'da nasıl bir hava yaratacağı merak konusu oldu.