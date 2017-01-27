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30 Ocak 2017 20:00
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Beşiktaş taraftarı ayaklandı!

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da sezon sonuna kadar iç saha maçlarını oynamak istemesi üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar tepkilerini gösterdi. "MalatyaSporuİstemiyoruz" hashtag'i Twitter'da Türkiye Gündemi'nde 1. sıraya yükseldi.
23:5827 Ocak 2017
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Beşiktaş taraftarı ayaklandı!

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemini nedeniyle Vodafone Arena için Beşiktaş’a başvurdu. Bu haber sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübe başvuruda bulunan ve Denizlispor maçı için olumlu cevap alan Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Vodafone Arena’da oynamak isteyince olanlar oldu… Beşiktaş taraftarı Twitter’da kulübe çağrıda bulunarak yuvalarında başka bir takımı istemediklerini açıkça gösterdi.

“MalatyaSporuİstemiyoruz” hashtag’i açan Beşiktaşlı taraftarlar, Twitter’da ‘TT’ oldu. Tepkilerden bazı tweet’ler şöyle;

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig tff 1.lig twitter vodafone arena yeni malatyaspor
Son güncelleme: 23:59 | 27.01.2017
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