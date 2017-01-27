Beşiktaş taraftarı ayaklandı!

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da sezon sonuna kadar iç saha maçlarını oynamak istemesi üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar tepkilerini gösterdi. "MalatyaSporuİstemiyoruz" hashtag'i Twitter'da Türkiye Gündemi'nde 1. sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemini nedeniyle Vodafone Arena için Beşiktaş’a başvurdu. Bu haber sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübe başvuruda bulunan ve Denizlispor maçı için olumlu cevap alan Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Vodafone Arena’da oynamak isteyince olanlar oldu… Beşiktaş taraftarı Twitter’da kulübe çağrıda bulunarak yuvalarında başka bir takımı istemediklerini açıkça gösterdi.

“MalatyaSporuİstemiyoruz” hashtag’i açan Beşiktaşlı taraftarlar, Twitter’da ‘TT’ oldu. Tepkilerden bazı tweet’ler şöyle;

Beşiktaş’ın Stadyumunda “Ev sahibi” sıfatı ile oynayabilecek takımlar ektedir. #MalatyaSporuİstemiyoruz pic.twitter.com/FwYHuWXsoK — Fabri Bey (@BerkayYesildag7) 27 Ocak 2017

Beşiktaşımıza evini açanları kabul edebiliriz. Şampiyonluğumuzun çalınmasına ortak olanları değil! #MalatyaSporuİstemiyoruz — Beşiktaş Golleri (@BesiktasGolleri) 27 Ocak 2017

YÖNETİM SESİMİZİ DUY #MalatyaSporuİstemiyoruz — Salim Aztopal (@SqlCommand1903) 27 Ocak 2017

Dünyanın en özel stadımızı mı buldunuz sıradan bir maç oynatmak için. Unutmadan Bizim stadımız Hayır Kurumu değil! #MalatyaSporuİstemiyoruz — erdinc mi (@erdinc_mi) 27 Ocak 2017

Istemiyoruz bu kadar net #MalatyaSporuİstemiyoruz — KaraKartalim… (@TumayKurtulus) 27 Ocak 2017